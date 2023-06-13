台灣經濟卡在轉折，澳盛銀13日指出，台灣的利率政策也將出現轉向，預估15日的央行第二季理事會將暫停升息，中止過往連續5季的升息波，而且目前的政策利率-重貼現率1.875％，將自此維持不變，直到明（2024）年。

澳盛銀大中華經濟研究團隊指出，全球啟動升息循環至今，許多央行的政策利率已接近峰值，這對台灣央行來說，大加緩解了同步升息的壓力。

在中央銀行第二季理事會前夕，澳盛銀行13日發布台灣經濟預測報告，再度下調台灣2023年經濟成長率至1.1％，較原先今年初的預估值1.9％，相距甚大。實際上，在第一季GDP年增估值出現 -3.2%之後，各大外銀看台灣今年的經濟動能相當疲軟，近周公布的最新2023年GDP年增率預測值，有法國外貿銀行(Natixis)的1.7％，星展銀1.6％，ING荷銀則大砍至-0.3％。

央行的貨幣政策走向，緊盯著通膨的變動情況。澳盛銀指出，5月份總體CPI通膨率放緩至2.02％，但托兒、護理和餐飲等服務價格上漲，宅租金也上漲，核心通膨率仍保持在2.57％（ y/y）的高位，澳盛仍認為2023年CPI 通膨率會維持在2.2％，2024年才可能下降至1.4％左右。

澳盛經濟研究團隊指出，隨著全球半導體週期觸底後出口逐漸回升，「台灣經濟的希望在2024年」，此次也上調2024年台灣經濟增長預測自2.5％至3.3％。

基於全球利率的連動關係，若是美國聯準會6/14仍然升息1碼，牛津經濟研究院表示，那就顯示今年還會有兩次升息，而且市場關注的焦點轉到2024年的減息速度，諸多不確定因素顯著消退大約需要9個月的時間，在這段期間政策利率維持不變、也不意味著下一步將是降息。

澳盛銀行據此認為，台灣央行在2024年之前，政策利率會維持在1.875％不變，「任何降息都不太可能」，畢竟台灣央行在此波升息循環過程，沒有像其他央行採取大幅升息的動作。