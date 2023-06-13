由新北市議員陳明義等人為身心障礙朋友爭取的五股洲子洋小作所和五股芳洲家園，於13日上午舉行啟用儀式，26位身障朋友在教保老師的指導下，以長期學習的成果，展現音樂、舞蹈、手作帽子、項鍊等各項才藝，獲得與會嘉賓熱烈的掌聲。

新北市副祕書長龔雅雯在啟用儀式中表示，為讓從特教學校畢業出來的孩子，能就近銜接社區、融入社會，以減輕家長的負擔，新北市運用公益彩券盈餘分配基金，結合民間企業回饋的公益設施空間，在全市29區設立33處小作所、15家日照中心和9處社區居住家園，合計57個據點，共可服務近千位身心障礙朋友。

龔雅雯說，五股洲子洋小作所和五股芳洲家園這2處據點係由社會局委託社團法人台灣社會發展推動協會辦理，共可服務26位身障者，白天在小作所接受各項才藝學習、作業活動，以訓練生活自理，晚間再回到芳洲家園居住，培養獨立生活的能力，將來有作業能力時，還可以轉銜到庇護工場。預計今年7月還會在新店區設置2家日照中心，於年底在鶯歌區也將增設1家小作所。

市議員陳明義、李宇翔、五股區長藍瑞珉和當地多位里長參加開幕式，隨後並參觀室內體健設施和活動教室，還與學員一起手作永生花項鍊。社團法人台灣社會發展推動協會秘書長林敏慧表示，身障學員學習雖較為緩慢，但在老師耐心教導下，仍可以透過手眼協調，手作出像是串珠項鍊、手工帽子等。

社會局主任祕書黃逢明表示，五股洲子洋小作所服務對象為設籍新北市15歲以上至64歲領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每週一至週五提供作業活動、社區適應、文康休閒等；五股芳洲家園則服務18歲至64歲身障朋友，提供生活支持等住宿服務，服務電話分別為2292-3110、2292-3120。