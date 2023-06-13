大陸國防部與俄羅斯軍隊6日在日本海、東海相關空域展開聯合空中巡航，同時《微博 軍武觀察哨》也發現在7日當天，美國的航母尼米茲號和雷根號，也出現在宮古海峽以東海域，雙航母的演練意指嚇阻中俄兩國。而美國、日本、法國以及加拿大等4國，9日起在菲律賓海聯合演習，國防部8日就偵獲37架次共機進入台灣西南空域。對此，前海軍上校黃征輝13日就表示「這個是很好的機會，解放軍當然不會放過」，引發討論。

黃征輝13日在政論節目《少康上線啦》中表示，「這次的演習是一個很大的演習，所以解放軍才派那麼多飛機，這是多好的機會，解放軍就操演攻擊，不停地派飛機過去，模擬攻擊，其實整個過程就在做自己的攻擊操演、進攻演練，可以監聽對方所有的通訊」。

黃征輝更提到，「所有的電子偵察機飛過去，一個飛機上可能有20、30個人坐在那邊，掌控每一個頻道，還全部錄下來，包含你的火炮發射，火控、飛彈，都錄下來，回去由情報大隊研究」，黃征輝最後更說，「所以這是很有用的，這是千載難逢的機會，自己的兵力都演練不到這程度，雙方都進入一個很實戰的演習，對解放軍來說真的是太好了，多演練一下，所以這個是很好的機會，解放軍當然不會放過」。