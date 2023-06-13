許多人買東西時總會猶豫不決，不過一名網友近日賞車時，竟聽到業務分享，「很多人第一次看車就下訂單」，讓他覺得非常詫異，大嘆自己被貧窮限制了想像。為此，他特地上網發文請益，未料引來一票買過車的內行網友狂點頭，直說：「網路試駕影片早看過不知幾10部了，看實體確認一下而已啦」。

原PO在PTT車板發文，表示近日和朋友四處賞車，其中有個業務讓他特別印象深刻，這名業務拿出這個月將近10張的成交訂單，表示有好幾人都是「第一次賞車就下單」，原PO一聽瞬間驚呆，覺得自己被貧窮限制了想像。

原PO說，自己平時就連買台音響都要東看西看、到處比價，沒想到要價一百萬，甚至上看兩、三百萬的汽車，居然有這麼多人只看一次就決定下單，讓他覺得不可思議，因此好奇上網請益，「想問問這樣的人真的很多嗎？」

對此，有許多內行網友坦言，其實早在賞車前就做足功課，去現場看一眼，若沒有太大落差就會下訂，「目前買過3台車都是第一次直接下單XD」、「網路試駕影片早看不知幾10部了，看實體確認一下而已」、「網路上就看完了，折價沒差太多就選離家近的」、「除非業務太差才會多看幾次耶」、「現在很多進口車都要等半年，而且訂金無條件退」。

然而也有人認為，不能完全相信業務的說法，「我去其他間看車，業務也不知道啊，都是業務的話術啦」、「業務嘴」、「業務講了你就信喔」。