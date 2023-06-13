新北有課UKO-名人講堂系列邀請到知名昆蟲教師、暢銷作家昆蟲擾西（吳沁婕），分享在過動的困擾之下，堅持追夢的生命歷程。本場講座「昆蟲擾西的生命故事」將於7月2日（日）下午2點至4點，在新莊農會4樓大會堂辦理（新莊區中正路80號，近捷運頭前庄站），凡設籍、居住、就學或就業於新北市的青年皆可免費報名參加，額滿截止。

新北市政府青年局長邱兆梅表示，新北青年職涯課程豐富多元，名人講座更是深獲年輕人喜愛，從不同領域的名人講座分享，讓年輕人學習到如何突破自我困境，本次特別邀請昆蟲擾西（吳沁婕）以曾經是過動者角色，分享如何不斷學習接納自我，欣賞自己的不一樣，並持續投入自己喜愛的事業，成為擁有超過40萬訂閱的YouTuber，廣受大、小朋友的喜愛。現今年輕人面對各種社會期待的壓力，希望透過本次的分享，鼓勵青年朋友在這樣的困難中持續投入，在自己擅長的領域內發光發熱。

新北有課UKO-名人講堂系列邀請各領域名人、專家、職場達人分享職涯經驗與技能，提供多元的免費課程與活動。凡參加課程集滿六點，即有機會參加《雙月抽好禮》活動。「昆蟲擾西的生命故事」將於7月2日(週日)下午2點在新莊區農會4樓大會堂舉行（新北市新莊區中正路80號，近捷運頭前庄站），歡迎新北青年踴躍報名參加，報名連結網址https://forms.gle/WvfL2fXtMNkwnH9j9。