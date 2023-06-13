5億高中生案情疑點重重、撲朔迷離，台中地檢署日前才公布解剖報告「符合高處墜樓」、「無毒藥物反應」，和法醫高大成推斷有異，不少民眾也在臉書籌組「五億高中生要真相上街頭」社團，欲發動上街頭抗議司法不公，但法醫高大成於8日曾呼籲網友要冷靜，今(13)日晚間，高大成在度說重話表示「如有心人仍意圖製造家屬、家屬委任律師、家屬委任醫學中心法醫師與『中檢對立』，他將不再干涉此案件」。

有民眾在臉書籌組社團「五億高中生要真相上街頭」，該臉書社團宗旨「中檢既不封鎖現場，任由夏家人進出！人民有追求真相的權力！大家上街頭抗爭！直至真相水落石出！」，號召民眾分享社團，爭取時間上街頭抗議。

本月8日，法醫高大成當時也在發臉書指出，「網路社群無須以五億高中生為名、研擬上街頭抗爭」，應該理性面對司法制度與程序，民眾可透過「檢察長信箱」反映意見，業務承辦人員會陳請檢察長核判，以公文或電子郵件回覆民眾或存查參辦。

不過，法醫高大成今(13)日晚間，再次發文呼籲，「目前案件偵查中，請靜心等待許哲維律師呈請調查之證據及遺體再度複驗。網路社群無須以『五億高中生』為名、研擬上街頭抗爭，如有心人仍意圖製造家屬、家屬委任律師、家屬委任醫學中心法醫師與中檢對立，本人不再干涉此案件！」。