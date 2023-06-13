嘉義縣水上鄉三界埔國姓村昨12日晚間8點多，傳出兩名結怨多時的鄰居起口角，蔡男帶鐵撬前往理論卻將吳男活活打死，嘉義地檢署檢察官今晚複訊蔡男後，向嘉義地方法院聲請羈押，法官訊問後，認為蔡嫌涉犯傷害致死，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，9點10分裁定羈押。

嘉義地方法院表示，凶嫌蔡男坦承有持鐵撬攻擊吳男，且所持的工具為長約6尺，約180公分鐵製器具，攻擊中有可能造成他人死亡，參酌證人所述、診斷證明書等證據後，認定蔡男涉及傷害致死罪嫌重大。

再加上蔡男有數次被通緝紀錄，法官認為，有相當理由認為蔡嫌有逃亡之虞，若沒有羈押難以進行後續偵查、審理，因此裁定羈押，至於檢方聲請禁見、通信部分，因無其他共犯或其它證據需湮滅，裁定駁回。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫相驗，吳男頭部、身體多處鈍性傷，將於明天下午解剖釐清死因。

蔡男犯後表示自己是失手打死人，內心相當後悔，表示願承擔責任，但也提到自己有精神疾病，被警方多次強制送醫，但縣府衛生局查證後表示，蔡男幾年前曾是毒品列管人口，但沒有精神科看診紀錄，也非精神列管個案。

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