台灣自來水公司第3區管理處關西淨水場12日上午7時經民眾通報鳳山溪上游原水疑似遭受有機溶劑汙染，經台水公司緊急處理相關措施，並經多項水質檢驗，採樣已符合飲用水水質標準，為加速復水時程，已派員至停水區域調節閥栓及展開排氣、排水作業，已於13日晚間6時時逐步出水，預計14日10時全面恢復供水。

鳳山溪臨關西淨水廠附近遭到有機溶劑汙染，台水公司及協力廠商緊急應變處理，加速趕工完成架設臨時抽水站、清洗沉澱池、清水池及更換快濾池濾砂，臨時抽水站改取用上游未經汙染水源，並經多項水質檢驗，自原水端、淨水端、供水端，採樣已符合飲用水水質標準，目前已逐步出水。台水公司表示出水後抵達用戶端需要一些時間，原定14日午間全面恢復供水，已提前至上午10時。

另新埔地區因新埔淨水場取水口位於汙染源下游約10公里，13日傍晚5時取樣檢驗，原水水質尚未符合標準，為確保民眾用水安全，原停水區域（新埔鎮照門里、巨埔里、新民里、新生里、新埔里、五埔里、四座里、鹿鳴里；關西鎮東平里）暫無法恢復供水，臨時取水站持續維持運補水作業，台水公司將持續檢測原水水質至符合標準後，預計14日中午恢復出水。

台水公司表示，後續對於水源汙染業者將與縣府及檢調單位合作依規辦理求償，以維護民眾用水安全。停復水期間，若有用水疑慮及相關問題，請致電台水公司免付費專線1910或竹北營運所03-5516814。