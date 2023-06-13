國民黨立委賴士葆。（資料照片）

日本排放福島核廢水，中國、韓國等眾多鄰近國家都強烈抗議，綠色和平組織也強力譴責，不過蔡政府對此只表示遺憾或持續關切，並無任何積極作為。對此，國民黨立委賴士葆今在臉書連發兩篇貼文，痛批蔡政府除了喪權辱國，而且反核電，卻不反核食及核廢水，是最大的政治矛盾。

賴士葆說，日本福島核電廠出事後的核汙染廢水將提前在本月排入海，四週的日本人都抗議，而鄰近的中國大陸則抗議日本此舉「罔顧國際公共利益」，韓國政府也向國際原子能總署（IAE）表達強烈抗議。反觀台灣政府則是出奇溫順，只敢派員去考察不顧環團人士的強力反對，蔡政府遇到日本大哥哥就把自己當成小媳婦不敢有所作說，連個抗議聲都不敢，真是喪權辱國！

他說，民進黨黨綱反核所以明訂2025年實施非核家園，雖然造成能源政策失序，常常跳電、停電，然而蔡政府堅定反核，最矛盾的地方就是反核電不反核食，在屈從外交經貿的考量之下，讓核災食品進口，連全民健康都可以犧牲，民進黨政策價值觀自相矛盾莫此為甚。

賴士葆指出，福島核災後，日本持續內注入水反應爐冷卻以維持穩定，每天累積140公噸放在儲存區，10年之後，這些日本稱為「處理水」，就是含高濃度輻射物質的「汙染水」，日本政府宣稱經過多核素處理系統淨化處理之後，對人體健康影響極微，日本以鄰為壑自私的便宜行事，把高濃度的汙染水排到海裡。

他說，綠色和平組織強力譴責這是傷害日本及周邊的鄰近國家的人權，也違背國際公約，尤其核廢水所含的放射物質半衰期超過千年的碳14，還有氚鍶、銫、碘、鈷等等。日本政府態度強硬，稱排廢水是不可避免的，完全低估也漠視帶給人類健康的風險，這些損害海洋生物與人體生物鏈組織的細胞會高達千年，對人類的禍害是千年萬代。

南韓和中國大陸都發出嚴正的抗議，但是蔡政府對日本根本不敢硬著頸項，因為蔡政府的眼中，經貿利益永遠優先於國民健康，萊豬進口和日本核災食品進口就是最好的證明。

賴士葆指出，西北太平洋是台灣遠洋漁業很重要的漁場，排放核廢水輻射的陰影，不只影響漁民的生計，也影響國人的健康。核廢水的排放會歷經數十年，蔡英文曾短視的說過2024年以後就不是她的事了，更何況數十年之後，執政者都已走入歷史，禍延世世代代子孫也已經追討無著。