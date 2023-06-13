大陸國家醫療保障局網站13日消息，大陸醫保局公告2022年度醫保基金飛行檢查（飛檢）情況。全年省級飛檢，共檢查定點醫療機構2756家，處理違法違規違約定點醫療機構2413家，追回醫保基金19.8億元（人民幣，下同，約合新台幣85.14億元），處行政罰款1.6億元，處違約金等1.5億元。

根據大陸《醫療保障基金飛行檢查管理暫行辦法》規定，醫療保障基金飛行檢查，是指大陸國家和省級醫療保障行政部門組織實施的，對定點醫藥機構、醫保經辦機構、承辦醫保業務的其他機構等被檢查對象，不預先告知的現場監督檢查。由大陸國家醫療保障局聯合財政部、國家衛生健康委、國家中醫藥局等部門，按照《關於開展2022年度醫療保障基金飛行檢查工作的通知》要求，展開飛檢。

全年共組織24個飛檢組，完成「華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院的專項飛檢和赴大陸23個省市區的年度飛檢。發現一些問題公告：

一、檢查發現問題：

大陸國家飛檢組堅持問題導向，抽查了48家定點醫療機構，包括三級公立醫院40家、三級民營醫院3家、二級以下民營醫療機構5家，具體問題如下：

一是重複收費、超標準收費、分解專案收費，有48家醫療機構存在此類問題。

二是串換藥品、醫用耗材、診療專案和服務設施，有46家醫療機構。

三是將不屬於醫保基金支付範圍的醫藥費用納入醫保基金結算，有43家。

四是違反診療規範過度診療、過度檢查、超量開藥，有39家。

此外，部分醫療機構存在分解住院，藥品、醫用耗材進銷存不符，未嚴格執行國家組織藥品耗材集中帶量採購政策，按DRG付費模式下高靠病組、低標準入院等其他違法違規問題；一些醫療機構存在虛構醫藥服務專案問題。

二、整改落實情況：

大陸國家飛檢組將檢查發現的問題移交被檢地方後，被檢地方醫保部門認真落實工作要求，組織力量逐一覆核，依法依規依約處理存在問題的定點醫療機構。已追回醫保基金7.2億元，對定點醫療機構，有16家處行政罰款1.2億元，7家處違約金2525.1萬元。

2022年，各省級醫保部門在配合完成國家飛檢工作同時，積極完善省級飛檢制度，常態化開展對轄區內各地市定點醫療機構的飛檢工作。

31個省市區分別展開省級飛檢，覆蓋了未接受2022年度國家飛檢的省市區。全年省級飛檢定點醫療機構共檢查2756家，違法違規違約2413家，追回醫保基金19.8億元，處行政罰款1.6億元，處違約金等1.5億元。各地醫保部門根據省級飛檢查出問題情節輕重，相應作出約談、責令整改、通報批評、暫停和解除醫保服務協定、移送司法機關和紀檢監察機關等處理處罰。