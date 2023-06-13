「文青女神」陳綺貞近日和舊愛兼音樂夥伴鍾成虎鬧翻，男方不僅控訴她霸凌同事、表裡不一，還私下接活動違約等事蹟，優質形象一夕翻車，對此，陳綺貞也發出律師函要求他公開道歉並澄清不實指控，否則將提告，而鍾成虎公司添翼創越今（13日）再發聲，表示已委託律師依司法程序處理。

添翼創越表示和陳綺貞長年以全經紀約合作，合約效力至2024年，不過2019年週刊事件後，她開始配合度降低，態度反覆，讓公司在活動時程、人力調配安排上困難重重。

添翼創越表示已委託律師依司法程序處理。（圖／添翼創越提供）

之後，陳綺貞更向公司要求提高唱酬、版稅及拆分比例，念在多年情誼，依她要求同意支付高於原合約及巿場行情之版稅，甚至轉讓由公司出資的母帶資產給她，但與陳綺貞簽署補充協議後她卻反悔，以存證信函聲稱協議無效，公司多次和她溝通卻無回音，已委託律師依司法程序處理。

陳綺貞近來被鍾成虎指控是「雙面人」，不僅會半夜用簡訊霸凌同事，還不認先前約定、反反覆覆，更違約私下接活動等，女神形象崩壞，對此，陳綺貞發律師函表示，鍾成虎先生及添翼創越「多年來未依契約約定忠實提供經紀服務及結算報酬」，她多次要求鍾成虎依約履行，卻沒得到積極回應，現對方卻對她做出不實指控，對她名譽構成損害，要求鍾成虎立即公開發文道歉並澄清，否則會依照法律規定維護名譽及權利。