2023第15屆壯年世界盃足球邀請賽在泰國舉辦，中華壯年足球代表隊在預賽5到8名角逐的泰國盃，於最終戰經過80分鐘激戰仍1比1不相上下，透過PK賽中華隊以4比3力退越南，爭取到泰國盃獎盃，創下近10年參賽最佳成績。

今年泰國壯年世界盃足球邀請賽共8隊與賽，中華隊與越南、伊朗、澳洲預賽分在A組，中華隊踢下1勝2負、獲分組第3，參加5至8名的「泰國盃」，中華隊先以5比2擊敗印尼，再力克越南，抱走泰國盃；預賽分組前兩名的4支隊伍則爭搶「世界盃」，最終英格蘭以1比0勝伊朗贏得本屆壯年世界盃冠軍，季軍戰澳洲2比0勝紐西蘭。

中華壯年足球隊領隊兼球員龔元高表示，這場比賽對台灣意義非比尋常，是國際賽事中唯一可以拿國旗、唱國歌的比賽，而按照壯年足球賽規定，上場球員40至44歲3位、45至49歲4位、50歲以上3位，守門員只要40歲以上即可，也有中華足協副理事職位的龔元高，自比賽開辦至今15屆年年自掏腰包率隊參賽，今年前往泰國參加壯年世界盃足球邀請賽，30位隊員和20人啦啦隊光機票花費就逾百萬台幣，年逾70的他更以最高齡選手獲MVP，名副其實的老當益壯。

中華民國大師運動協會理事長彭臺臨聞訊後，對推廣壯年足球更是興致勃勃，計劃籌辦台灣版的世界盃壯年足球邀請賽，並說：「中華U17足球隊去年曾以0比4輸給越南，很開心壯年足球隊可以報一箭之仇。」

中華壯年足球隊領隊兼球員龔元高（7號）獲得獲得大會MVP。（中華民國大師運動協會）