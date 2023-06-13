法務部、外交部與美、日、澳、加、英5國在台辦事處合作，於今天起一連兩天舉辦「2023年全球合作暨訓練架構（GCTF）多元利害關係人跨域合作反貪腐國際研習營」。法務部長蔡清祥表示，研習營有助於強化國際執法合作打擊貪腐，期許在促進多邊合作與能力建構，織起綿密的反貪腐網絡。

法務部表示，為強化我國廉政接軌國際，促進與各國多邊合作共同反貪腐，法務部及外交部與美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、英國在台辦事處合作，於13日至14日在台北共同舉辦「2023年全球合作暨訓練架構（GCTF）多元利害關係人跨域合作反貪腐國際研習營」。

今天的開幕典禮，共有澳洲辦事處代表露珍怡、加拿大駐台北貿易辦事處代理代表敬獵人、英國在台辦事處代理代表嚴濤暮等人參與。

法務部長蔡清祥致詞時表示，疫後的世界情勢已大幅變化，全球通膨、氣候劇變與綿延戰事讓各國處於動盪變局之中，促使國際必須攜手避免貪腐成為穩定紛亂局勢的絆腳石，而台灣始終貫徹廉能政府與企業誠信理念，雖不是聯合國的會員國，仍善盡《聯合國反貪腐公約》的義務，並獲得國際肯定，清廉印象指數（CPI）分數及排名逐年躍升。

蔡清祥說，本次研習營有助於強化國際執法合作打擊貪腐之力道，更肯定開放政府、行政透明、青年倡議等議題之納入，使執法合作首次觸及不同領域的多元觀點；並期許在多元參與下，促進多邊合作與能力建構，以織起一張綿密的反貪腐網絡，穩定承載和平、安全、穩定與繁榮。

法務部指出，自新冠肺炎疫情肆虐全球以來，GCTF「執法合作」主題之國際活動於2021年、2022年均採線上視訊方式舉行，本次研習營為首次恢復實體在台辦理，同時將「反貪腐」議題納入執法合作範疇，在各合辦國與印太區域10國共襄盛舉之下，國內外具有推動或執行執法合作與反貪腐經驗之政府官員、專家學者及非政府組織成員藉此機會齊聚一堂，相互交流國際反貪腐趨勢、近期實務案例與寶貴經驗。