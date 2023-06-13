據共同社報導，日本政府13日關於東京電力公司福島第一核電廠處理水排放入海及其安全性，在北京的日本大使館對外國媒體舉行了說明會。相關政府部門及東電負責人等在線出席。報導說，中國政府及國營媒體把處理水稱為「核污染水」，日方對這一說法表示擔憂稱「造成了形象受損」。

日本政府介紹稱，淨化後的處理水中放射性物質的活度在標準值以下，排放入海從國際法的觀點來看也沒有問題。強調安全性稱，國際原子能總署（IAEA）及美國等各國的機構對處理水的樣本進行驗證，「得出東電的數據準確的結論」。

另據中通社報導說，對於日本東電12日開始試運行福島核污染水的排海設施，中方指此標誌著日方冒天下之大不韙，朝著單方面強行向海洋排放核污染水又邁進了一步。大陸外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上說，日本福島核污染水排海關乎全球海洋環境和公眾健康，不是日方一家的私事，日方不顧國內外強烈反對強行推進核污染水排海，此舉不負責任，不得人心，包裝的方案掩蓋不了轉嫁風險的圖謀。

汪文斌指出，日方違反《聯合國海洋法公約》等規定的保護和保全海洋環境等義務。排海不是福島核污染水處置的唯一候選方案，也不是最安全最優化的處置手段。日方以經濟成本為由選擇向海洋排放，等同於向全人類轉嫁核污染風險，口頭承諾代替不了真實結果。日本迄今未能證明核污染水排海安全無害。日方自己公佈的數據也顯示，近70％處理後的核污染水仍不達標。日方發明出「處理水」這樣的偽科學名詞，試圖掩蓋核污染水排海的不確定風險。上百萬噸核污染水排海將給環太平洋國家的生態環境、食品安全和公眾健康造成什麼樣的影響？

汪文斌說，日方既未提供充分的科學證據和數據，方案設計代替不了工程實踐，日方有關淨化裝置的有效性和成熟度，沒有經過第三方的評價和認證，多次出現故障，日方排海將持續30年甚至更久，未來還將新產生大量的核污染水，日方無法證明核污染水淨化裝置的長期可靠性；也未能拿出系統全面的環境監測方案，監測範圍太小，點位太少，頻率不足，難以及時發現核污染水超標排放等異常情況。

汪文斌表示，日方不能將國際原子能機構技術工作組最終評估報告當做排海的「護身符」和「通行證」。日本政府早在2022年7月22日就正式批准了排海方案，多次宣稱不會推遲排海。事實上日方同機構確定的工作組授權有限，沒有評估排海以外的其他處置方案，無論出台什麼樣的最終報告，都不能成為日方向海洋排放核污染水的借口。

「中方強烈敦促日方忠實履行國際義務，停止強行推進排海計劃，充分研究論證排海以外的處置方案，切實以科學安全透明的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督，希望日方及時止步，不要造成覆水難收的局面。」汪文斌說。