歐洲外交關係協會（ECFR）7日公布一份來自歐盟11國針對俄羅斯與中國看法的民調，結果顯示，若美中因台灣問題而爆發衝突，平均有四分之一的民眾希望自己的國家或歐洲站在美國一邊，有62％的公民希望保持中立，認為應該支持美國的只有23%。對此，前立委郭正亮12日就表示，「歐盟國家只能夠對外一致行動，這只要有一個國家不願意，就不能行動了，而且細項去看是一面倒，主張中立的有62％，所以根本就推不動」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《全球大視野》中表示，「歐盟國家只能夠對外一致行動，這只要有一個國家不願意，就不能行動了，而且細項去看是一面倒，主張中立的有62％，所以根本就推不動」，郭正亮更提到，「坦白講這份民調裡面中立低於50％的只有瑞典，那瑞典當然比較親美，北歐的國家都是這樣，而且他是問的很直接，這是很極端的情況，結果歐洲是不願意介入」。

最後郭正亮更說，「我講白了，日本介入的比例更低，我上次看到日本願意出兵只有11％，我覺得亞洲周邊的國家更有感覺，中立比例更高」。