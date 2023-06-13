疫後第一個暑假即將到來，旅遊體驗平台Klook近日針對亞太地區7個市場進行夏日旅遊調查，發現超過一半的亞太區旅客預計在今年暑假出遊，高達72％的旅客想要「徹底放鬆」，迎接睽違已久的海外旅行。

Klook調查台灣、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓、越南與泰國7個市場，過半旅客要在今年夏天出遊，72％的旅客想要「徹底放鬆」、59％希望「享受自由」。

Klook指出，5月旅展的空前盛況，就能感受到台灣旅客暑假積極出走的心情。根據Klook內部數據，最受台灣旅客歡迎的暑假旅遊目的地，前3名由日本、泰國、韓國拿下，但前10名中歐美地區便搶佔4名，分別為美國、法國、義大利、英國，顯示旅客迫不及待走出亞洲，趁著暑假時間將旅遊步伐擴散至全球各地。

以自駕旅遊的方式進行深度體驗，成為今年暑假最熱門的旅遊方式之一，暑假租車預訂量較去年剛開放大幅增長5倍，其中最夯的暑假自駕旅遊目的地由日本沖繩奪冠，其次是北海道和洛杉磯。由於疫後旅客渴望拉長在當地停留的時間，重返好久不見的回憶景點，加上暑假天數長，擁有更多時間深入景點多、分佈廣的目的地，透過自駕能更彈性自主的安排行程。

Klook也統計，歐美前5大暑假熱銷體驗商品依序為義大利羅馬競技場、法國巴黎羅浮宮、荷蘭羊角村1日遊、英國巨石陣1日遊、美國下羚羊峽谷1日遊，可以發現台灣旅客前往歐美等地旅遊時，熱愛朝聖文化體驗1日遊，可一舉參訪多個文化景點。