好一個「待轉技術」！有女子騎車行經新竹市東區慈雲路上時，在靠近埔頂路口前，發現前方機著閃著右轉燈疑似要右轉，下秒，前車又突然一個回切要左轉進待轉區，嚇得她煞車不及，直接撞到前車的車身，而對方騎是也職責她有錯「車損要自己負擔」，對於這樣的狀況發生，她也感到非常無奈；對此，不少網友認為原PO「未保持好安全距離」，但也有網友表示「對方很奇葩，這樣待轉的話，來一次撞一次」。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，她表示日前騎機車行駛在新竹市東區慈雲路上時，當接近埔頂路口前，她見前方1輛機車閃著右轉燈，疑似要右轉，不料，該機車突然又左切要騎去待轉區待轉，她騎在後方一時反應不及，直接擦撞到該輛去待轉的機車。

然而，擦撞車禍發生後，她遭對方指責有錯，並指出「車損要自己負擔」，而對方也說「這樣待轉方式完全合理」，她聽完有些無奈，由於已經報警，現在也在等釐清肇事初判，並表示「機車待轉的法規真的很模糊，自己也搞不太懂，才想上來問問」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「你沒保持安全距離也有問題」、「下回要記得不要跟太近！我也遇過一次」、「對方很奇葩，這樣待轉的話，來一次撞一次」、「待轉區停滿車了，他要繞角度才能切入並沒有違和，反倒是跟車在後面的安全距離完全不行啊」、「好一個待轉技術」、「很多人這樣騎，不意外」、「跟車太近為主因」、「後車應注意、未注意」、「好意外好驚喜，誰想的到來的回馬槍」。