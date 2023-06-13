法國經連年斥資消滅市內鼠患失利後，巴黎市長伊達戈宣告改弦更張，告訴居民與600萬鼠輩共存的時候已至。一些動保團體卻稱讚此做法，指目前的滅鼠方式「既無效又殘忍」。國際事務專家賴岳謙13日在《頭條開講》節目指出，巴黎下水道寬大，加上日前清潔工罷工，市民把垃圾堆積在街上，使得老鼠孳生失控，投捕鼠藥也沒辦法成功。前立委郭正亮則提到，法國土魯斯曾用食物鏈原理引進雪貂，成功讓老鼠大量減少。

「不知道他們怎麼計算的，但是巴黎的老鼠多，我們都有經驗！」國際戰略專家賴岳謙指出，這個跟他們的下水道有關，因為他們的道路建的，上層是路，下層就是下水道，下水道非常的寬大，所以巴黎不太容易淹水，可是老鼠就很容易在那個地方孳生。他們一直想捕鼠，也曾經下了很多捕鼠藥，但是一直沒有辦法成功。而情況前一陣子失控了，就是因為清潔工的罷工。主持人周玉琴提到，罷工讓路邊累積7000公噸垃圾。

賴岳謙提到，剛剛跟法國朋友確認過，垃圾已經清乾淨了，但由於法國生活方式很特殊，就是我已經有繳稅了，現在清潔工罷工，這是他的合法權利，所以會支持他們罷工。那我家裡垃圾怎麼辦？因為我已經有繳稅，所以這是你巴黎市政府的事，既然你沒有辦法解決問題，我就把垃圾放到街上去了，這是我的權利。結果就造成街上垃圾很氾濫，老鼠就開心了，所以他們才會宣布：滅鼠行動，失敗！

郭正亮說「法國可以研究老鼠料理，網路上有！」前立委蔡正元說，巴黎人比較浪漫，他們還有保護動物協會，認為老鼠也要保護，所以要與鼠共存，「所以對巴黎市民悲天憫鼠的情懷，我甚為讚嘆不已！」

郭正亮表示，法國有另外一個城市，人口沒那麼多，叫土魯斯，他用食物鏈的原理，引進雪貂，「雪貂會吃老鼠！」然後就讓土魯斯的老鼠大量減少，「人不吃，只好放雪貂來吃啊！」