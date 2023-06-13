不少房東會準備小家電供房客使用，一名網友近期搬家後，發現房內的小冰箱很老舊，自己也沒有使用的需求，但房東怕冰箱損壞堅持不能拔掉插頭，讓他苦惱不知如何是好，就有過來人指出，如果房東不願移走冰箱，建議做1件事自保。

一名網友在PTT女板發文表示，最近剛搬進新家，套房附了一台25年的老舊小冰箱，自己沒有打算使用，因此詢問房東可否拔掉插頭省電，但房東認為冰箱不使用很容易故障，也說一天最多花一元電費而已，讓他思考要聽從房東指示，還是退租前再插電就好。

貼文引起網友討論，「這超舊超耗電吧！拔了不用的確沒多久就壞了」、「我是都拔掉，連電視也是，因為沒在使用，為什麼需要問房東」、「其實老舊電器沒開真的容易壞。你就做好壞了要被扣押金的打算就好」、「我之前租屋也有一台，一天吃兩度電，插著它一個月要多付300元電費」、「房東理由太瞎，跟他說你沒有要用這個家電，要插著的話房東要自付電費」。

也有過來人分享慘痛經歷，冰箱拔了真的會壞，但房東不要你賠折舊的錢，會叫你回復原狀，搞一台冰箱還他，「請檢查契約中出租的設備有沒有寫到冰箱，有的話請房東刪掉加雙方蓋章，免得電器老舊壞了要你賠，契約上刪掉這一項最有保障。」