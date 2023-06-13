最近因為電動車策略爆發內部爭議的日本車業鉅子豐田汽車表示，豐田最早將於2027年向市場投放配備全固態電池的純電動汽車（EV），這款電動車將支持超快充和超長續航，充電10分鐘可行駛1200公里。

據《快科技》報導，豐田公司在技術說明會上發表戰略規劃時稱，已經克服全固態電池的耐久性課題，豐田CTO（首席技術官）中島裕樹副社長表示：「已經找到很好的材料。不會落後於時代，一定會實現實用化」。

豐田最早2027年推出全固態電池純電動汽車，它支持超快充和超長續航，充電10分鐘可行駛1200公里。（圖／快科技)

報導說，不同於目前主流的液態鋰電池，全固態電池的電解質是純固態，擁有充電時間短，續航里程長的特徵，但它的電解質和固態電極必須緊貼在一起，不能分離，而充放電會造成電極反復膨脹和縮小，久而久之就會使電解質和電極脫離。因此原先的固態電池一般只能充放電數十次至數百次，無法達到實用化所需要的數千次以上。

中島裕樹表示，豐田已經找到了合適的替換材料，可以解決固態電池無法長期充放電的缺點，進而可實現大規模商用化。

報導說，豐田在全固態電池的研發方面處於領先地位，擁有1000多項相關專利。早在2020年夏季，全球首次配備全固態電池的車輛獲得車牌，並進行了行駛測試。豐田將進一步推進開發，計畫將來在充電時間同樣不到10分鐘的情況下把續航距離延長至約1500公里。

不過，目前固態電池的製造成本偏高，日本專業機構估算，全固態電池（硫化物類）的製造成本為每千瓦時6萬～35萬日元(約合台幣13000~76700元)，比現有鋰離子電池1萬4000日元(約合台幣3000元)高4～25倍，如何降低生產製造成本，也是這種電池推廣的最大困難。

除了豐田，日產在固態電池方面也有建樹，先前曾提出2028年度配備自主開發的全固態電池的EV推向市場的計畫；此外，寶馬同樣計畫在2025年之前公開搭載全固態電池的實證車輛，2030年之前量產。