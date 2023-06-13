「歌神」張學友9日起在澳門舉辦6場「張學友60+巡迴演唱會」，隔了4年再度開個唱，每一場都湧入滿場忠實歌迷。61歲的張學友近日演唱會聊天環節，為了證明自己寶刀未老，驚喜重現絕活一字馬，超軟Q影片在網上瘋傳，網友也都看傻，直言「我16歲都不如他」。

張學友從9日起在澳門舉辦演唱會，每天微博上都會有歌迷分享心得，最近更瘋傳一段演唱會的環節；張學友演唱完一個段落，與台下歌迷聊天時，偶爾會拿自己的年齡開玩笑，沒想到講到一半為證明自己體力和狀態不輸年輕時期，穿著西裝褲也當場秀出絕活一字馬，超Q柔軟度讓全場尖叫聲不斷。

張學友在演唱會上秀出一字馬。（圖／摘自港劇辣評社微博）

影片在網上瘋傳後，有不少網友都被張學友目前的狀態嚇到，笑說「老當益壯，寶刀未老啊」、「歌神好忙，唱歌完還要一字馬」、「這樣61歲？我31歲都劈不下去了」、「張學友不會老，有夠軟Q耶」。

有粉絲則心疼地表示，張學友50歲世界巡迴演唱會時場場一字馬，沒想到61歲還要用一字馬證明自己沒有老，佩服他這些年來的自律，但也希望他能專注唱歌就好。