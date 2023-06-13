隨著新冠疫情解封，近期台灣出現許多外國旅客，有旅遊業者透露接到安排自由行的工作，對方希望從台北出發，一天內玩遍高美濕地、清境農場、清水斷崖，最後再回到台北，讓業者大傻眼，急問「該如何報價？」而貼文一出，也有人認真規劃行程，直說只要客人付得起錢，應該能完成挑戰。

臉書粉專《靠北旅遊業》日前分享網友投稿，一名旅遊業者表示，近日有一組國外旅客總共4個人，請他幫忙安排自由行的行程，旅客希望可以從台北出發，首站到台中的高美濕地，接著到南投清境農場，第三站去花蓮的清水斷崖，最後再回到台北。

客人的要求讓業者看傻眼，因為光是車程恐怕就超過10個小時，不僅「上山下海」又橫跨東西部，甚至還要在一天內走完全部的景點，簡直是不可能的任務，對此，業者也好奇詢問：「這個要這麼報價？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，認為這樣的行程實在太奇葩，「他們可以在家睡覺，夢裡什麼都有」、「搭乘直升機完美」、「只能任意門了」、「這客人毅力不錯，問他要不要24耐環個島」、「一個人12萬，坐直升機」、「觀落陰會不會快一點？」

也有人認真為這4名旅客規劃行程，可從台北搭最早的火車去花蓮，再搭小車接往清水斷崖，結束後坐火車回台北轉搭高鐵去台中，接著開車一口氣遊遍清境和高美濕地，最後搭高鐵返回台北，「只要客人付得起，應該可以挑戰完成」。

另一名網友則建議「全部車遊」，租一輛7人座的汽車，司機、導遊輪流駕駛，到景點拍照、上廁所就上車，預估早上6點出發，晚上9點應該能回到台北，中途若是肚子餓，就買點簡單的食物在車上果腹，「車資及司機、導遊服務費都要報雙倍」。