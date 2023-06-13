全聯福利中心投資的電子支付「全支付」擁有336萬用戶優勢，與全國第一家金融科技沙盒落地金融業者「好好證券」今宣布，共同推出創新金融性產品「電支雞」，瞄準年輕族、手機族以及理財小白等族群，結合「電子支付」與「基金交易」的創新金融服務，使用者可從帳戶開通到買基金，「扣款」、「買賣」在全支付 APP上即可完成，為首家電支業者提供「一條龍」整合式服務。

「電支雞」是取1990年代超紅的掌上型電子寵物「電子雞」的諧音，藉由使用者養電子雞的心態增加使用黏著度，養胖屬於自己的「電支雞」；核心玩法包括「零錢存」和「定期投」二大單元，讓用戶不須改變習慣，更容易成功理財，適合想「理財」又不想傷腦筋的人。

使用者只要在全支付開通「電支雞」服務，啟動「零錢存」這項功能，凡是在全支付所有合作通路消費付款，「超過百元」交易都會虛擬記錄「十位數零頭」；換句話說就是只要消費百元以上，系統就會自動幫使用者存零錢，直到虛擬記帳累積達300元，系統將依你的指示扣款、自動存基金。舉例而言，若使用全支付APP小額消費168元，系統會自動紀錄十位數的零頭，也就是68元；若較大金額消費，例如家庭大聚餐花了9168元，電支雞也只會紀錄十位數的零頭，自動再紀錄68元，就這樣持續記錄累積達300元。

電支雞會依使用者的約定，從全支付帳戶扣下300元投資基金；而「定期投」則適合具有投資理財規劃的使用者，可依照自身的能力評估，每月固定日期和金額，自動投資基金。

全支付總經理游金榮表示，註冊全支付連結銀行帳戶並透過全支付APP直接進入好好證券頁面開立投資帳戶，完成電子支付帳戶綁定、授權扣款，依照用戶可承擔的風險等級，挑選投資標的，不需在平台之間轉換，就可輕鬆投資、管理和追蹤投資狀態，使用者體驗不中斷；電支雞也結合消費的體驗，同時遊戲化服務，讓使用者在過程中有樂趣及期待感，更能貼近年輕用戶。

台股衝破萬七，激起投資熱潮，好好證券總經理楊少銘表示，「零錢存」、「定期投」不是二擇一，可以兩個功能都開啟；楊少銘認為，投資要化繁為簡，電支雞上線後，首波推出四檔基金，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和先機環球動態債券基金，這4檔基金是從2000多檔基金裡透過十項評選標準（例如：基金規模、成立時間、5年期績效、3年期標準差等）篩選出來，短中長期表現穩健的境內外基金。

游金榮表示，不論投資新手還是老手，電支雞適合多數想要抗通膨追求長期穩健的投資人，尤其是月光族、上班族、忙碌族和手機族，就非常適合用電支雞輕鬆理財；基金買賣最後都會回到全支付帳戶，游金榮表示，可以到全聯消費使用，也可以選擇領出現金來使用。