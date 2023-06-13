根據美國媒體《信使報》13日的報導指出，因為擔心台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計畫。但白宮國安會戰略溝通協調官柯比強調表示，目前沒有跡象表明需要重新考慮這項政策。對此，前立委沈富雄13日就表示，「關鍵就在台灣到底危不危險」，引發討論。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，「關鍵就在台灣到底危不危險？」沈富雄認為，「如果就像大家說得非常危險，是全世界最危險的地方，那新加坡、韓國、日本都有撤僑計劃，那可以理解，但是台灣人也無所謂，但美國真正有撤僑計劃，而且已經到了不是初步的構想，或是白紙黑字的初步計畫，差一點就要告訴美僑了，台灣人嚇死了」。

沈富雄更說，「所以今天白宮否認，非否認不可，就算有也要否認，撤僑這件事情，美國是一定做的」，沈富雄最後也強調，「但我的理論跟他們不一樣，台灣沒有危險，台灣如果危險的話，台灣有事那就是全球有事，所以美國如果真的愛護他們的同胞的話，不但要設計台灣的撤僑，還要設計全球美國人的撤僑，哪可能有只有台灣有事而已」。

而我國外交部13日也強調，經外交部一一確認，目前沒有任何一個國家在演練撤僑，「就是沒有這件事情」。