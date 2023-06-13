國防部今( 13 )日上午公布最新版本「全民國防應變手冊」，提供民眾平、戰時面臨嚴峻景況的緊急應變資訊。對於手冊的內容，前立委郭正亮先吐槽「太荒唐了」，並指出，這應該是美國認為台灣的戰備動員準備太不足，國防部才需要做個樣子給美國人看。

國防部今公布「全民國防應變手冊」。國防部提供

國防部公布的「全民國防應變手冊」，有「平時準備、戰時應變」2大主題，14個主題，共48頁，較舊版的23頁增加近一倍，新增內容包括敵我辨識、化災或輻射災害時的處置、即時掌握正確訊息的方式等，也列出Q版的解放軍軍服與國軍軍服對比，供民眾分辨。

郭正亮13日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這手冊中有必備的個人緊急避難包，裡面要有水、罐頭、保暖用品、手電筒、戶口民簿影本、粗棉手套、哨子、開罐器、小刀，這都要放在包包裡面，要隨手拿了就走」。郭正亮邊講邊吐槽：「這個太荒唐了阿」。

郭正亮解釋，這個應該是美國認為台灣的動員做得太不足了，所以要做個樣子給美國看，他也提到先前《全民防衛動員法》要修法時，就傳出高中學生都要造冊，也是受美國的要求。

今日有美國網路媒體《信使報》（The Messenger）報導，稱美國政府正在制定在台美僑撤離計畫，白宮國安會戰略溝通協調官柯比則否認此事。郭正亮表示，柯比是故意誤解，「還沒有發動撤僑，可是撤僑計畫一定有」，他也轉回國防部的全民國防應變手冊，「這個就是美國說你該有的計畫要弄，因為我們都沒有類似的計畫」。

郭正亮也提到，他曾問過前台北市長柯文哲，柯提到台北市有規定緊急用水、標示戰備水井等，「美國就來看嘛，來看防空洞在哪裡，緊急應變的水井在哪裡，怎麼標示」；他也說，國防部去年有公佈一個網站、APP，可以查詢住家附近的防空洞在哪裡。

郭正亮強調，「美國人就是要看這個，看你到底有沒有準備作戰」，像是AIT駐台代表孫曉雅說「要避戰」，蔡政府就會回說在「備戰才能避戰，我們會備戰」；郭也說，美國就會說「那你避備戰哪裡你給我看」，現在才會陸續看到這些戰備的資訊，包括先前被批評管制媒體的全動法。郭正亮也補充，明年若是賴清德當選，全動法一定會會再來的。