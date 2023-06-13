2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽13日在台南市新營網球場繼續會內賽第2天的賽程，不過比賽現場受到雨勢攪局，部分未完成賽事延到隔天繼續，獲得外卡的地主小將李羽芸通過3小時激烈賽事考驗，7比5、4比6、6比3力克來自香港的大會第4種子王康怡，晉級第2輪。

獲得外卡的寶島小將李羽芸，台塑盃女網賽首場就要挑戰種子選手王康怡，近期在職業場上表現都相當亮眼的兩人，一開賽就對抗激烈，比賽前半段王康怡較早進入狀況，甫從大陸參賽回台的李羽芸，似乎處於較疲累的狀態導致失誤偏多而陷入落後，不過從第1盤中段開始，李羽芸改變策略，利用正手切球後上網壓迫，縮短來回拍數，此戰術似乎收到奏效，在經歷約1小時苦戰搶下首盤。

次盤李羽芸、王康怡仍處在勢均力敵狀態，或許是受到體力下滑的影響，王康怡以4比6拱手讓出；決勝盤一開始，李羽芸把握住對手幾個失誤球，將比數拉開到4比1的領先，順利挺進第2輪。

至於另一位也持外卡參賽的台灣青少年好手林芳安，會內賽首輪也是面對種子，遭遇到俄羅斯籍第8種子羅蒂可娃（Daria Lodikova），比賽進行到一半的午後大雨讓比賽暫停約3小時才恢復，回到場上後林芳安完全找不回擊球節奏，被破了2個發球局，最終3比6、2比6不敵對手，首輪遺憾止步。