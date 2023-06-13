許多公司都會提早準備端午節禮物。一位在南部傳產公司當行政人員的女子表示，近日她在準備端午禮盒，沒想到擔任主管的老闆弟弟，為了抽日本AV女優簽名照，竟選擇送女優推出的蛋白粉，讓她氣得直接質問主管，更順勢在兩人吵架時撂話要離職。不過許多網友得知原因後，認為原PO可能是剛畢業才無法忍住氣，「這樣就氣到離職也太小題大作」。

原PO在Dcard發文指出，她在該家族企業當了1年多的行政人員，擔任主管的老闆弟弟能力很差，個性輕浮又善變，常以創意為由作出意義不明的決策，「是個Excel函數都不會拉的智X」；原PO提到，其實她早已對三節禮物感到絕望，因為去年她收到超難拼的招財貓樂高、全白色大馬克杯、奇怪存錢筒，相比其他人抱怨公司送的蛋黃酥或蛋捲禮盒，她反而覺得這些人很幸運。

原PO說明，當時主管丟了一袋蛋白粉要求接手，她一查才發現是某AV女優推出的品牌，起初主管還支支吾吾辯稱，「公司女生多，三節就是要有創意！」，沒想到原PO質問「你是不是為了抽簽名照？」後，主管竟惱羞成怒，狂拍桌子又罵她沒大沒小、不尊重主管、不重視職場倫理，揚言要把她開除；原PO坦言，發生衝突時她順勢撂話「老娘不幹了」，事後才發現應該忍到被開除，才能領資遣費、申請政府補助，但一想到主管嘴臉又吞不下那口氣，因此忍不住好奇「大家遇到這種人會怎麼做？」

對此，許多網友紛紛回應，「妳感覺應該是剛畢業吧，這樣就氣到離職也太小題大作」、「如果只是禮物的問題，我是覺得沒必要鬧翻。每間公司都有類似的問題，就算妳離職，很高的機率會碰到一樣的問題，我同樣是南部傳產」、「其實我覺得有點太衝動了…就是個禮物而已」、「我也覺得你應該是剛畢業的…為了這種事情就鬧翻有夠不值得」。