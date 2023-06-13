來自馬來西亞的鋼琴家李元玲，因擁有亮麗外型加上精湛琴技，讓她有「鋼琴女神」的美譽，IG吸引超過300萬粉絲追蹤，人氣相當高，近日她透露自己被盜刷，卻意外洩漏她的驚人存款。

近日馬來西亞出現多起網路詐騙、盜刷事件，有網友在臉書上點擊廣告後被盜刷，李元玲表示看到新聞後，立刻檢查銀行戶頭，才發現自己也是受害者，被無端扣了27.99令吉（約186元新台幣）。

李元玲被盜刷意外洩帳戶餘額。（圖／取自李元玲IG）

而李元玲將交易紀錄截圖上傳IG限時動態，疑似忘記將帳戶餘額馬賽克，被發現她的戶頭有高達4036萬令吉（約2.67億元新台幣），才33歲就擁有天價存款，讓網友都驚呼連連「女神好有錢」、「求包養」。雖然李元玲已將動態刪除，但截圖已在網路上瘋傳。

其實，李元玲之前曾透露被多次詐財的經驗，上網買錶送母親卻收到假貨、被台灣經紀人捲款逃跑、借錢出去拿不回來、投資的生意被前男友分手後捲款潛逃等，讓她直呼「不要再講了，再講我也要哭了」。

李元玲曾拜鋼琴家李雲迪門下，因美艷外型加上前凸後翹魔鬼身材，還有精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，讓她在網路擁有高人氣，IG粉絲追蹤數高達300萬，被譽為「鋼琴女神」。