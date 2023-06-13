卡達前總理兒子 傳出價63億美元買曼聯 23:162023/06/13 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據外媒報導，歷經七個月協商後，卡達前總理的兒子賈辛（Sheikh Jassim）預計近日宣布成功收購英超曼徹斯特聯足球俱樂部的消息，據傳最終出價價碼高達63億美元。曼聯發言人尚未回應此消息。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳字節跳動 今年向輝達下逾10億美元大單 卡達已獲法國同意 可向印尼轉售12架幻象2000-5戰機 美總統參選人 甘迺迪姪子大談烏俄戰爭 內容超逆風 #卡達 #前總理 #兒子 #億美 #曼聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 飛兒樂團前主唱Faye慘了 誣告恩師陳建寧偽造簽名遭起訴 11:222023/06/13 社會 美聯邦貿易委員會申請禁令 阻微軟收購動視暴雪 11:272023/06/13 國際 大億通過分派現金股利0.7元 董事會九席中更換四席位 13:172023/06/13 財經 美擬重返聯合國教科文組織 陸外交部：不能想來就來、想走就走 16:472023/06/13 兩岸 《電子零件》台達電每股配息9.84元 不斷耕耘3大業務範疇 11:082023/06/13 財經 暑假出國旅遊旺季 旺旺友聯產險：投保旅綜險留意五項保障 11:132023/06/13 財經 《電腦設備》英業達第二代接棒 葉力誠出任董事長 14:292023/06/13 財經 泰山總經理蔡政達發公開信 新任董事長劉偉龍即刻上任 15:582023/06/13 財經 那斯達克砸105億美元 收購金融服務軟體公司 11:252023/06/13 國際 《金融》赫世達來台招商 助台商赴美國資本市場掛牌 16:492023/06/13 財經 獨子想帶女友回家同住 退休媽一秒暴怒喊「這句話」拒絕 12:362023/06/13 社會 湖口文小非營利幼兒園動土 預計招收224名幼兒 19:352023/06/13 生活 影》美海灘驚見黑熊「人群中戲水」 當地人傻眼：一輩子沒看過 15:492023/06/13 國際 萬事達卡解析 台綁卡支付消費額較疫情前增4.5倍 20:532023/06/13 財經 張齡予6月兒確診新冠 「四肢發紫呼吸急促」緊急入院 20:232023/06/13 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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