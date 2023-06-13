大陸外交部公告，大陸國務委員兼外長秦剛13日在北京會見陪同巴勒斯坦總統阿巴斯訪華的巴外長馬立基。秦剛表示，中東形勢正在發生深刻變化，加強戰略自主、增進團結合作是人心所向、大勢所趨。中方高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量。

馬立基則表示，中國是值得信賴、可以依靠的好朋友，高度讚賞大陸國家主席習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，感謝中方始終堅定支持巴正義事業，在政治、發展領域為巴方提供重要支持，總統阿巴斯高度重視此次訪問，期待此訪推動兩國關係取得更大發展。巴方堅定奉行一個中國政策，將繼續在事關中國核心利益的問題上堅定支持中方。

秦剛表示，中巴是好朋友、好夥伴。近年來，在兩國元首戰略引領下，雙方政治上堅定互相支持，各領域合作取得積極進展，兩國人民之間的友誼不斷加深。阿巴斯是今年中方接待的首位阿拉伯國家元首，充分體現了中巴特殊友好和中方對巴勒斯坦正義事業的支持。

他說，相信兩國元首將為雙邊關係的發展做出頂層設計，明確戰略方向，推動兩國傳統友好關係再上新台階。中方願同巴方密切合作，確保此次訪問取得圓滿成功。