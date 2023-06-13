美國國務卿布林肯18日將訪中國大陸，但近日發生古巴竊聽門事件，引發在美反中勢力拉扯的疑慮。前立委郭正亮13日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，鷹派右翼認為布林肯對台灣、俄烏問題會示弱，但大陸買美債、農產品都是美國總統拜登的利益，需要穩住經濟來顧明年選舉。美國高科技公司營收在大陸都是2到4成以上，等6月底第二季財報出來大概就要跟拜登翻臉，但布林肯沒有擋住強力部門的底氣，拜登自己要硬起來。

郭正亮表示，白宮戰略溝通協調官柯比是海軍少將，他是夾在美國激進反中派跟布林肯中間，所以他7日先出來講，說沒有辦法告訴你竊聽案細節，8日馬上改口說那是不準確的，「有兩股力量在抓他啦！」美國內部真的有一群比較強硬的鷹派，根本就不希望布林肯去中國大陸，他們大概巴不得台灣、日本，跟大陸打一仗，可以耗損中國大陸的國力。這一派人是真的存在，在軍方、情治單位，也不一定共和黨，可能兩黨都有。

「美國有一群激進的...大部分都在強力部門啦！」郭正亮提到，拿大陸的話來講，就是司法界、軍、情這一類的，他們就是不要看到布林肯去大陸，因為他們認為布林肯一定會示弱，包括台灣問題、俄烏，布林肯也希望美中的軍方可以有溝通管道，給人家感覺是美國在求中國。比如說：拜託你買我的美債吧！拜託你買我的農產品吧！可是這一些都是拜登的利益，因為拜登明年要選舉，所以他需要穩住美國的經濟。

「必須照顧農民，這個很現實啦！」郭正亮指出，所以現在關鍵就變成，拜登你要不要硬起來？因為這一群強力部門，布林肯是影響不到的，你算哪根蔥？是拜登的問題。郭正亮強調，所以如果布林肯此行有去，那接下來就是美國財長葉倫要去了，大概很多東西多少會調整，包括美國商務部對中國大陸一大堆亂七八糟的制裁。因為拜登真的需要呼吸一點空氣，他沉在水裡太久了。美國的高科技公司到了6月底第二季財報出來，大概就要跟拜登翻臉了！

「高科技公司的營收，在大陸大概都是2成到4成以上！」郭正亮直言，科技公司支持民主黨的，那你要不要募款？所以有一些是連鎖的問題。就是拜登猶豫不決，「拜登應該要挺他嘛！就說你勇敢擋住強力部門！但布林肯沒有那個硬氣啦，他就是一個對法國很了解的高階猶太人士嘛！」他要跟美國這些右派對抗，他不夠這個底氣，拜登要自己站出來。