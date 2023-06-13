瑞銀首屆亞太「走向未來」研討會 (UBS Future-Now APAC Conference) 連續2天在香港舉辦，瑞銀投資銀行亞太區主管高橋太一 (Taichi Takahashi)13日表示，瑞銀致力拓展亞太區業務，並看到未來巨大增長機遇。

瑞銀投資銀行研究部東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管 Nicolas GAUDOIS 指出，2023年是科技行業過渡一年，年初至今I備受關注的生成式人工智能，有望成為手機/互聯網1.0以來最大的科技轉型。瑞銀投行研究部最近「Q 系列報告」顯示，瑞銀32個行業團隊均確定生成式AI，正在改變行業的收入增長、成本節約及競爭發展，確認生成式人工智能確實會帶來變革。

瑞銀投行指出，晶圓代工、DRAM和ABF載板廠商，因此增量的機遇不容小覷。分析團隊以基準情景和樂觀情景，估測2023～2025年生成式AI給半導體供應鏈帶來的可能增量收入，結論顯示，生成式AI有望令佔支配地位的晶圓代工廠商，於2025年總收入增加3.2％（基準情景）至5.0％（樂觀情景）；整個DRAM行業比特（信息量）需求增加4.1％至6.3％；而ABF載板會增加3.2％至4.9％。

至於台灣ODM商佔據約90％的服務器母板供應，瑞銀投行研判，2023年起AI計算將為產業貢獻大量利潤。瑞銀將AI供應鏈中系統供應商的增加值，分為四類：1、GPU模組/加速器。2、向上游公司供應GPU服務器。3、向雲服務提供商/企業供應AI服務器。4、向渠道供應AI服務器。估計到2025年，生成式AI服務器或將貢獻ODM服務器總收入20～30％。