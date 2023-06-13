CEEW執行長高許（Arunabha Ghosh）上周出席新加坡年度「生態繁榮週」（Ecosperity Week）時表示，亞洲是全球工業樞紐，正經歷最迅速的都市化過程，而這一切都仰賴大量供水。
他指出：「不僅是煉鋼等傳統產業，晶片製造業與潔淨能源轉型等新產業也都需要大量用水。亞洲是世界成長引擎，而這些產業是驅動經濟成長的新動能。」
水資源短缺對於全球經濟帶來威脅，已被視為氣候危機裡最顯著的衝擊。印度智庫「能源、環境與水源理事會」（CEEW）警告，在2030年前全球淡水需求將大幅超出供給40％～50％，而中國大陸與印度等大型亞洲經濟體恐承受最大衝擊。
CEEW執行長高許（Arunabha Ghosh）上周出席新加坡年度「生態繁榮週」（Ecosperity Week）時表示，亞洲是全球工業樞紐，正經歷最迅速的都市化過程，而這一切都仰賴大量供水。
他指出：「不僅是煉鋼等傳統產業，晶片製造業與潔淨能源轉型等新產業也都需要大量用水。亞洲是世界成長引擎，而這些產業是驅動經濟成長的新動能。」
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