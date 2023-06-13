比亞迪執行副總裁李柯近日表示，美國的新氣候法案《通脹削減法案（IRA）》把中國排除在美國電動車供應鏈之外，此舉將提高美國消費者購買電動汽車成本，因此比亞迪暫不把美國市場考慮在內。

《快科技》指出，美國《通脹削減法案》目的是通過稅收優惠和資金支持來促進美國國內電動汽車製造業，刻意將中國排除在美國的電動汽車供應鏈之外，其對美國汽車製造商和供應鏈的偏好程度，使得比亞迪在美國乘用車市場上運營變得太過昂貴和不合適。

因此，比亞迪執行副總裁李柯表示，希望討論比亞迪在墨西哥、智利和泰國等市場的增長計畫，同時也常明確地表示，「美國市場不在我們目前的考慮範圍之內」。

報導指出，比亞迪之所以能以更低的價格銷售其電動汽車，除了因為它是汽車廠商之外，還是世界第二大電池製造商，在電池的成本和供應上有巨大優勢。

至於美國的IRA法案，報導說，法案將限制非美國地區電池的補貼，中國在電動汽車電池供應方面雖佔據絕對優勢，美國國內電池產能增加的計畫還遙遙無期。這意味著美國消費者必須為新能源汽車支付溢價，鋰電池成本會上升，最終這項政策將導致美國在電動車普及率方面落後世界其它地區。

李柯預計，拉丁美洲將成為比亞迪擴張最快的地區之一，「比亞迪希望在未來3到5年內，將拉丁美洲的電動汽車普及率從目前的不到2%提高到10%~20%。「因為IRA法案的負面影響，拉丁美洲的電動汽車普及率可能會超過美國。」