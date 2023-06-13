世邦魏理仕今天表示，新光一號不動產投資信託基金所持有不動產「新光信義華廈」部分樓層，今天正式開標，標售底價17.41億元，今日開標結果，由立志開發股份有限公司以逾20億元，成功得標。

依得標價估，溢價率近15％，以現有租金回推投報率超過2.5％。

世邦魏理仕資本市場部董事林敬超表示，新光一號不動產投資信託基金自開標以來，已連續三案成功標脫，總標脫金額累計已逾136億元，將激動今年第二季商用不動產交易動能。

林敬超表示，新光信義華廈自銷售以來就感受到投資人對於疫情解封後，零售市場的回溫有很大的期待，其中評估的投資人除了壽險業外，許多機構法人對於有穩定租金收益的店面，均抱持很大的興趣。

世邦魏理仕研究部資深董事李嘉玶表示，去年全年台灣整體零售業營業額年增率逾7％，其中餐飲業與服飾業受惠於防疫措施鬆綁、民眾對外出消費的意願升高，而雙雙創下近19%的銷售成長率。在消費者支出維持穩定的助益下，預期2023年零售業營運可望繼續處於成長軌道上，並將激勵國內外零售品牌加快展店步伐，促使台北市主要購物商圈空置率逐漸下降。

本次順利標脫的「新光信義華廈」位於台北市信義路二段永康商圈，距捷運東門站及大安森林公園站僅約250公尺，本次釋出包含店面、商場、幼兒園及補習班，面積合計共2,064.86坪。

此外，本案土地持分面積約佔整宗基地面積三分之一，臨近捷運東門站及大安森林站，未來開發重建享有台北市大眾運輸導向都市發展(TOD)的容積獎勵，在政府政策的加持下，又可享有信義路燙金門牌及高樓層遠眺大安森林公園的雙重優勢，無論是長期持有作收租使用，或未來都更重建都極具效益，也成為本次成功標售關鍵因素。

林敬超表示，新光一號不動產投資信託基金自開標以來捷報連連，接下來還有同樣將於本週開標、位於市區精華地段的台証金融大樓，為市區核心區域商辦。