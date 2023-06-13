台灣百和（9938）及百和-KY（8404）受到往來客戶調整庫存的影響，自結5月損益都不如預期！台灣百和13日公布自結5月稅後純益3,577萬元，EPS0.12元，累計今年前五月稅後純益1.72億元，年減80.6％，EPS 0.58元，遠低於去年同期2.96元。