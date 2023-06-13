台灣百和說，若5月不含房地產貢獻，EPS 0.14元，累計前五月不含房地產貢獻，EPS 0.64元。
百和-KY 13日也公布自結5月損益，受到單月合併營業淨損2,685萬元的拖累，稅後純損約6,881萬元，每股純損0.22元；累計今年前五月合併營收19.47億元，年減52.2％，同樣受到合併營業淨損1.42億元的拖累，稅後純損3.16億元，年減162.7％，每股純損1元，遠低於去年同期EPS 1.6元。
台灣百和（9938）及百和-KY（8404）受到往來客戶調整庫存的影響，自結5月損益都不如預期！台灣百和13日公布自結5月稅後純益3,577萬元，EPS0.12元，累計今年前五月稅後純益1.72億元，年減80.6％，EPS 0.58元，遠低於去年同期2.96元。
台灣百和說，若5月不含房地產貢獻，EPS 0.14元，累計前五月不含房地產貢獻，EPS 0.64元。
百和-KY 13日也公布自結5月損益，受到單月合併營業淨損2,685萬元的拖累，稅後純損約6,881萬元，每股純損0.22元；累計今年前五月合併營收19.47億元，年減52.2％，同樣受到合併營業淨損1.42億元的拖累，稅後純損3.16億元，年減162.7％，每股純損1元，遠低於去年同期EPS 1.6元。
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