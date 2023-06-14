本次研討會為期兩天，涵蓋不同議題，包括：生成式人工智慧的大幅發展及相關風險、去全球化對半導體生產的影響，以及綠色科技以助解決減碳與其他重要環境主題。

值得注意的是，瑞銀走向未來研討會議程暫告段落後，旋即自14日起至16日期間，將開拔到大陸深圳與台灣進行產業之旅，恰逢AI概念股水漲船高，輝達、超微（AMD）帶動效力有增無減，台股優質AI供應鏈廠商將有機會進一步被「推播」到國際機構法人面前，若掀起新一輪資金進駐洪流，對台股多頭將產生莫大助力。

瑞銀投資銀行研究部東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管Nicolas GAUDOIS指出，未來幾年中，生成式人工智慧將變得無所不在，並在多個應用市場中大量擴展；瑞銀報告顯示其32 個產業團隊均確定，生成式AI確實會帶來變革。

瑞銀證券台灣半導體研究團隊首席分析師林莉鈞指出，生成式AI對半導體供應鏈將帶來營收增加機會。依據瑞銀的產業研究分析，生成式AI對晶圓代工龍頭2025年營收可能帶來3.2～5個百分點的上檔空間，DRAM產業的位元出貨量需求則增加4.1％～6.3％，對ABF載板需求增加3.2％～4.9％。