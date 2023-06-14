根據德國聯邦統計局13日公布，拜能源價格下跌所賜，5月消費者物價指數（CPI）年增6.1％，較4月的年增7.1％明顯降溫，創下去年3月以來最低紀錄，亦符合市場預期。5月能源價格年增2.6％，大幅低於4月的年增6.8％。