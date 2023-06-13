28歲女星鄭靚歆以《我愛黑澀會》出道，演過多部電視劇，去年則出演《全明星運動會4》，憑藉不俗表現，令知名度再度攀升。今年5月20日，她宣布答應與愛情長跑多年的德國女友Aky求婚之後，獲得媽媽胡文英跟廣大網友的祝福，今(13日)她終於登記結婚，也針對生兒育女一事，給出答案了。

鄭靚歆今年4月公布戀情，並在5月透露女友去年在貓空纜車上，就向她單膝下跪求婚，感性地說：「我會用盡餘生來愛妳！」，之後頻頻被許多人催婚、預約參加婚禮，甚至關心求子進度，為此打趣說：「好像大家都比我們還急、比我們還知道我們的下一步！」

如今小倆口今(13)日登記結婚，她穿著一身白西裝，與女友深情親吻，更放閃喊：「我想和妳一起變老」、「我要讓妳成為全世界最幸福的人！！！」，媽媽胡文英則穿著透視裝，舉著「我們結婚了！」的牌子，幸福地說：「多了一個女兒真好」，並透露送了純金項鍊給女兒，希望他們的愛情如同純金般經得起考驗。鄭靚歆則答謝媽媽的心意，表示媽媽才是主角，且會珍惜這份大禮。

至於生小孩的部分，鄭靚歆表示她們尚無打算，倒是考慮養更多隻毛小孩，在留言區寫下：「謝謝大家的祝福～先不要祝我們早生貴子」，逗樂網友回應：「 大笑，完全沒想到這個祝福耶」、「會不會明年妳家有十隻貓XD，恭喜恭喜！」