因應業績擴張，廣隆旗下越南廠，已打造十棟廠房之後，已斥資約400萬美元，建置越南第11廠，預定7月以後完工，屆時，旗下越南各廠房生產空間調整後，越南廠總產能可再增10％，進而增添公司營運成長動能。

廣隆去年度合併營收73.18億元、年增26.23％，然因客戶去年下單過多，目前正在調節庫存，加上今年第一季處於營運淡季，及第二季庫存去化之後，估計最快今年第三季營運會回溫。

廣隆強調，今年營運重心，將著重新產品開發、擴展新市場與自有品牌經營三個核心構面，以利推升毛利率及自有品牌佔有率的成長。

由於再生能源與綠能儲能需求持續提升，尤其以大型長壽命電池為最多；再者，因公司積極投入國內外，及越南當地大型標案市場，亦有助於加大公司產品的市場滲透度與占有率。廣隆透露，因公司大型化電池需求增多，預測今年銷售電池數量約2,191.6萬個。

廣隆積極投入產業用、電信通訊基地台，及雲端平台、綠能儲能用電池（含耐高溫電池、膠體電池、鉛碳電池等）、長壽命電池、電動車電池（LEV、代步車、Golf Car、叉車、電動堆高機）、機車電池（含起停用電池）、汽車MF市場及遊艇電池，並積極參與國內外大型公共工程、政府採購、網通、電信與資料中心等標案與著重新產品開發案。

隨著越南經濟持續成長，當地汽、機車及電動車市場擴大，因此，廣隆鉛酸蓄電池，在組車廠與修補市場通路上的需求，依舊暢旺。因應日本機車大廠開發的機車電池，公司在品質穩定下，目前持續增加認可的規格，並進入其國際採購的供應鏈，擴大公司出貨量。

廣隆指出，公司已進入越南當地通信基地台，及逐漸攀升市占率的輕型電動車市場，預料子公司-利隆越南，在當地的銷售，將持續穩定成長。