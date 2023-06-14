京城銀表示，今年延續去年捐贈微型保險活動，邀請南台南家扶中心的弱勢家庭進行續保，同時新增玉井農會做為合作對象，擴大嘉惠族群。

京城銀指出，對許多弱勢家庭而言，可建立基本防護網的微型保險仍是不可承受之重，透過捐贈微型保險，讓社會中每一個成員能相互支持，進而共存共好。此次捐贈活動即是先與多家保險公司洽談合適商品，最後選定全球人壽、中國人壽承保，再通過鄰近的玉井分行、府城分行與新興分行，偕同玉井農會、南台南家扶中心合作舉辦商品說明會、評估適當被保險人，讓原本難以觸及的族群也能獲得負責任、可持續的金融服務，以及讓社會資源更有效地分配。

京城銀表示，未來將持續積極推動普惠金融與公平待客，除原有的「ESG工作小組」，年初再成立「公平待客暨友善服務推動小組」，以回應金融業在數位轉型下同時迎接即將邁入超高齡社會的趨勢，回歸以人為本的核心概念，從社會（S）加治理（G）的面向展開，達到友善金融的目標。