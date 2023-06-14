美國聯邦貿易委員會（FTC）12日向舊金山聯邦法院申請臨時禁令和初步禁制令，試圖阻擋微軟在7月18日期限前，完成價值750億美元的動視暴雪收購交易。微軟去年1月宣布收購動視暴雪，寫下公司史上最大收購案，但也引來各國主管機關關切。