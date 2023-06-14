豐田13日股價收盤勁升5.05％，報2,173.5日圓。今年迄今股價累計大漲20％。

BEV Factory總裁加藤岳夫（Takero Kato）表示，豐田的目標是讓電動車行駛距離達1,000公里，BEV Factory計劃在2030年前生產約170萬輛電動車。相較之下，電動車大廠特斯拉Model 3的行駛距離為430公里，而長程版約570公里。

豐田設下2026年前全電動車年銷售量150萬輛，和2030年前年銷量350萬輛的目標。

豐田也在研發量產電動車用全固態電池的方法，計劃在2027年至2028年實現商業化。豐田表示，相較於現行的電池，全固態電池的行駛距離將能提升20％。豐田正開發另一款更高規格的電池，行駛距離可較現行產品提升50％。

豐田透露發現一項技術突破，克服了全固態電池的耐用性難題。有鑑於此，豐田正在評估將其應用至傳統油電混合動力車，並加速作為純電動車電池的進展。

豐田的最新電動車策略意味著，佐藤恒治4月從豐田章男手中接下社長職務後，豐田加速擁抱電動車。佐藤恒治2月受訪時表示，「豐田將以有別於以往的策略，加速開發純電動車。」

豐田章男擔任社長期間，邁向全電動車的步伐緩慢，招來外界批評。豐田擬於14日召開年度股東大會，包括紐約市審計長辦公室和加州公務員退休基金在內的投資人，打算罷免豐田章男等多位董事。

公司治理是令股東不滿的原因之一，股東亦打算藉由投票來抗議豐田章男沒有為公司設定進入全電動車的時程。外界咸認豐田章男被趕出董事會的機率微乎其微，但在日本共識決的企業文化，支持度略微下滑也是不光采。