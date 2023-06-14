蘋果股價漲多拉回，13日早盤下滑0.2％，降至183.44美元。

蘋果股價12日收高1.6％，報183.79美元，創下去年1月以來新高紀錄，並將市值推升至2.89兆美元。今年迄今蘋果股價累計躥揚41％，超越科技股雲集的那斯達克100指數同期35％的漲幅。

蘋果市值距離3兆美元僅有咫尺之遙，根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），按照蘋果目前的股數計算，股價至少要收在190.734美元才能達到3兆美元市值。

投資機構Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）預測，下一代iPhone 15與服務業務將進一步推升蘋果股價，他又格外看好服務事業的前景。蘋果服務業務包括雲端服務和儲存業務。

Phoenix金融服務公司首席市場分析師考夫曼（Wayne Kaufman）表示，蘋果的營運路線圖令投資人安心，擁有無懈可擊的現金流，這種商業模式無人能出其右。美股經歷熊市後資金回籠，投資人樂於持有蘋果股票，不論其上漲或下跌，因為他們相信長期終能獲利。

蘋果上周在全球開發者大會（WWDC）發表首款頭戴式裝置Vision Pro，此為2014年來蘋果首款全新產品，但3,499美元高價引發熱議。部分專家認為，憑藉蘋果的設計、品牌忠誠度和技術，相信Vision Pro能跨越其他同型產品無法克服的逆境。

今年下半年蘋果預料將推出iPhone 15系列等多款新品。

蘋果的市值曾在去年1月短暫跨越3兆美元大關，成為美國第一家抵達該里程碑的企業。不過去年科技股遭遇逆風，蘋果市值隨之下滑。

OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧（AI）熱潮，投資人重拾對科技股的信心，科技類股今年氣勢如虹。