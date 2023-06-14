推動FIDO機制的最終目標是讓民眾無須輸入帳號密碼，改以生物特徵綁定行動裝置，進行身分識別。若應用在在金融領域，台灣已推動「金融FIDO」逾2年，把FIDO機制帶入泛金融產業，發展金融行動身分識別標準化機制，相關業者共同成立「金融FIDO聯盟」。

在該聯盟下，設有業務、安控及技術委員會，分別由中國信託、臺灣銀行及財金公司擔任召集人，研訂業務應用範圍、共通性安控規範及技術標準，並規劃以我國金融體系既存之共通核驗識別「信物」，同時也是金融機構間彼此信任、普及度最高、且具高度安全性之「晶片金融卡」，作為「金融FIDO註冊」的身分核驗工具。

財金公司13日表示，兆豐銀行、兆豐產險拔得頭籌，於今年6月首先導入「金融FIDO」，以兆豐銀行推出的「兆豐身分認證APP」，提供該行客戶完成「金融FIDO註冊」，客戶即可應用「金融FIDO」驗證服務，於兆豐銀行雲端櫃台網頁進行金融往來資訊更新，以及於兆豐產險官網進行網路投保；第一金證券可望於第三季推出「金融FIDO」應用，提供客戶線上開立證券戶並綁定第一銀行金融帳戶。

合庫銀行、合庫證券、元大金控等機構，亦將陸續推出「金融FIDO」應用，包含：提供開立數位存款帳戶及證券戶、線上投保、資產總覽等服務；各金融機構可依不同的推展策略及客戶需求，拓展「金融FIDO」應用於各類數位便民服務，提升客戶使用體驗，並促進泛金融產業開創多元創新的應用場景。