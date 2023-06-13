阿部瑪利亞外表甜美，擄獲許多粉絲喜愛。（潘朵拉的美妝盒提供）

日本籍的阿部瑪利亞，來台發展6年，不僅說得一口流利中文，也是《木曜4超玩》主持群之一。外表甜美的她，近日與台灣髮梳廠商聯手推出聯名髮梳商品，她在最新曝光的主視覺中，化身成小貓咪，她開心表示，這個靈感是來自於她的寶貝貓咪「牛奶糖」，她說：「我梳頭髮時，常常想到牛奶糖舒適地理毛的畫面，所以讓我突發奇想變身貓咪」。

相當寵貓的她，透露6年前剛到台灣時，就在夜市發現2個月大的「牛奶糖」，她露出幸福的表情說：「那時候有種說不出的喜歡，心想是緣份吧，就把牛奶糖帶回家養了。她吐槽牛奶糖有臭跩的一面，有時都對她愛理不理，「但牠卻超級黏我，我走到哪牠跟到哪，連我上洗手間也不放過。」提到個性，阿部瑪利亞表示彼此很像，「跟我一樣超有好奇心的，例如牠很愛探索外面的世界，卻又是個膽小鬼」，她爆料打雷天時，她跟牛奶糖都會一起被嚇到。

阿部瑪利亞透露，每年都會發一首新單曲，但去年比較忙沒有推出，「但好消息是緊接我的新單曲就要在下半年發行了，敬請大家期待喔。」

談到「亮澤光感梳」的靈感，阿部瑪利亞說是來自「Rise and Shine Beautiful」，希望鼓勵大家「不要忘記閃耀的自己」，她以自己經驗分享：「有時候忙到不耐煩、心情煩躁，很容易忘記感謝的心。這時候我會特別提醒自己都是因為有大家，我才能做到這件事、完成工作目標！」阿部瑪莉亞提醒大家，「要保持正面心態，讓所說的話和所做的事情，都添加更多魅力！」她也笑說：「這樣才能保持閃耀美麗的自己爹斯。」