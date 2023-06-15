國民黨立委王鴻薇先前揭發台肥新竹Ｄ7土地標售案涉內線交易等，她今再召開記者會，直指台肥訂定「不許共同投標」、「實收資本額30億」等規定，而達麗公司得標、公告後四天，就將標案30％所有權轉移給當時資本額僅20萬的盛景開發投資有限合夥公司。她質疑此舉有綁標之嫌，而之前詭異地延後16天才公告決標，根本是讓得標廠商可以轉手換現金，這種「乾坤大挪移」式的招標背後疑雲重重。

王鴻薇表示，自己在5月25日召開記者會揭發本案後，就這麼巧在5月30日台肥董事長就換人，黃耀興甚至還可以回去再當總經理。而當初資本額只有20萬的盛景開發投資也就這麼巧，在6月資本額暴增到10億，諸多巧合實在令人起疑。

立委王鴻薇15日舉行「台肥再爆弊端，公告後竟立刻轉手30％」記者會。（姚志平攝）

王鴻薇補充，台肥實收資本額98億，該筆土地交易額26億，占超過37％，屬重大資產處份。但台肥土地交易案今年3月16日公開招標，4月17日開資格標、4月19日開價格標同時當場宣布決標，卻直到5月5日才發布重大訊息，得標廠商在決標四天後，就將30％土地所有權轉移，這要怎麼不會啟人疑竇，台肥最大股東農委會還不查嗎？

王鴻薇提出兩大疑點，第一，這筆新竹Ｄ7土地交易案，台肥資格開得非常高，要求實收資本額30億元，就是希望財力雄厚的廠商投標。第二，台肥資格標還有限制不得共投同標，結果達麗公司得標以後，竟把30％土地所有權轉移給當時資本額只有20萬的盛景開發投資，實際上就是證明前述的兩個資格都是做假，這就是公然綁標。

王鴻薇直言，根據農委會提供，台肥公司與達麗公司的契約書，得標五天內必須繳交30％相當於7.8億作為第一期款項，否則就要遞補得標者並扣除保證金。

王鴻薇表示，但根據公開資料，達麗公司4月19日可支現金最多也才5.25億，根本不足立刻支付，盛景開發投資則是4月成立，實際負責人為邱冠勳，而且該公司一直到4月28日才完成足以購地的募資，坐實了整個詭異的延後公告就是要等盛景開發投資的資金到位，其實這筆土地一開始就是要給盛景開發投資，台肥身為上市公股公司可以這樣搞嗎？

王鴻薇痛批，台肥公司這樣罔顧股東、公司利益的作為，時任董事長年薪700萬的黃耀興絕對要負責，就這麼剛好這筆交易結束後台肥董事長就換人，黃還可以回去當總經理。她要求，持有台肥24％股份，同時身為最大股東的農委會，應該要徹查到底，目前已經將相關資料都提供給檢調與農委會偵辦，一定要對於其中的涉及圖利、背信依法提出告訴，維護相關權益。