6月ETF配息大戲登場，哪檔殖利率最高？根據統計，6月共32檔股債ETF即將除息，其中，復華富時不動產(00712)最給力，年化配息率約11.6%，榮登6月配息王，受到投資人追捧，今年以來，增加的受益人數已經快追上0056。其次為群益台灣精選高息(00919)，殖利率也衝破11%。

每年6月是除權息旺季，今年共有9檔股票型ETF，及23檔債券型ETF於本月除息，僅有1檔年配、1檔雙月配、2檔月月配，其餘皆是季配型ETF，除息日則集中在6月16日~6月21日。

6月除息的32檔ETF中，以00712最吸睛，單次配息率及單次年化配息率榮登6月冠軍寶座，分別為2.9%、11.6%，傲視市場，故配息金額一公告，熱度竄升，今年以來，受益人數狂增3.1萬人，直逼0056的3.2萬人。00172將於6月20日除息，6月19日前持有或買進者，即可於7月14日領取此次配息大紅包。

亞軍則由00919奪下，年化殖利率同樣衝破11%；第3名至第9名的7檔ETF，包括兆豐龍頭等權重(00921)、凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、復華彭博非投等債(00710B)、國泰A級科技債(00781B)、元大AAA至A公司債(00751B)、元大10年IG醫療債(00787B)，配息率也都超過5%。

分析00712大受投資人青睞，原因有二，一是投資CP值高：不到10元銅板價，就能領息11%，比起其他高股息ETF更容易入手；二是近升息尾聲，REITs投資價值浮現：00712今年3月、4月跌幅(還原息)約5.56%~5.26%，主要是受到強力升息、歐美銀行倒閉、經濟衰退疑慮等諸多影響，市場恐慌情緒蔓延，抵押權型REITs短期價格大幅下挫，也波及到00712(抵押權型REITs ETF)股價。

然而，抵押權型REITs多以Agency MBS為主要投資項目，為美國政府保證標的，違約風險低，故4月中旬後，伴隨市場恐慌情緒暫歇，加上近升息尾聲，利率波動度下降，00712重獲市場青睞，歷經3月、4月主跌段後，股價(還原息)開始自谷底大幅翻揚，從底點至5/23，股價已上漲5.5%。

統計日期：2023/06/07，資料來源：CMoney

統計日期：2023/06/07，資料來源：CMoney

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。