央行自去年以來已第五度升息，加上政府修法出重手打擊炒房，使近期房市交易量急凍，有網友在PTT發文透露，新竹、桃園很多平轉賣房者都難逃虧本的命運，開始冒出一堆逃命潮了，過往房市熱區高雄也有投資客賠售開價，示警「2023年是房市多頭敲起警鐘的元年」。

一名網友發文指出，新竹、桃園出現一推平轉逃命賣不掉房的案例，連天之驕子竹北都開始平轉了。過了一週後，該網友再發文說，想不到高雄也冒出賠售開價的投資客，並PO出位在鳳山鳳翔重劃區的待售案件，內容寫到屋主認賠急售，賠20萬可議。

該名網友認為，2023真的是房市多頭敲起警鐘的元年，加上7/1平均地權條例開始，預售全部不能轉約，看到一堆投資客在2023年死的死、逃的逃，連之前火熱的高雄都願意賠售20萬落跑了，看來房市後市很可怕。

其他網友則說，「高雄沒有台積電，應該準備全面崩盤」、「高雄應該是房市下殺第一棒，如果連新竹都開始，那應該就是經濟很糟糕」、「其實也不是個案，陸陸續續各地都有賠售」、「台灣M型社會，蛋白區會死很慘」。