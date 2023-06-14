有位資深網友在臉書社團「買房知識家A你的Q」以自身經驗發文討論年輕人買不起房的課題，他提到雖然大環境不同，但沒有存錢控制慾望就沒有資金，因此無法存錢、進而買不起房的人，都是因為無法控制慾望，文章引起熱烈討論。

原Po透露，20年前讀大學時，自己開始跟女友（現在的老婆）省吃儉用，之後出社會住家裡十年，存了400萬當頭期款，咬牙買下三重1000萬的房子。

原Po認為，現在都說房價翻倍，怎麼買得起房子，但是大家有沒有想過，你沒有存錢、沒有控制慾望，怎麼會有資金，「有資金不一定要買房，有生意頭腦的可以創業，可以賺到更多的錢，讓錢賺錢，我們選擇買房，是看清自己不是做生意的料，保守一點不願冒風險，選擇當社畜。」

原Po總結，「很多人存不到錢，總歸一句話，無法控制慾望。」文章引起網友們熱烈討論，許多人怒嗆原Po是反串文，連貸款利率都可以寫錯，「20年前7%房貸騙鬼鬼都不信，三四十年前7%那還算合理」、「我當年8%還貸20年」、「他又存了十年頭款，所以房是十年前買的，應該是2%多。」

此外，有網友直言不敢苛責年輕人，「現在就算省吃檢用，存錢速度也追不上房價上漲的速度，25年前我剛入職場月薪約2.5萬，但現在年輕人的薪資也没好上多少，房子價格己經翻了幾倍，我快50歲，依照現今環境，不忍心去嘴年輕人不努力」、「2-30年前常說100-120個月薪買房，現在已經250-400個月才能買房」、「現在不只要省吃儉用，甚至不吃不喝也不一定買得了」、「同意慾望是毒藥，也同意現在房價太膨脹也是毒藥，一體兩面。」